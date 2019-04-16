İmplant yerine sanayi tipi vida takmışlar! 28 yıl sonra öğrendi

Doktorlar tarafından yapılan ameliyattan sonra hastanın dişlerindeki vidalar güçlükle çıkarılabildi. Hastanede müşahede altında tutulan hastanın ağzından çıkan vidaların fotoğrafı çekilerek basına servis edildi. Doktorlar ameliyattan sonra hastanenin kurumsal internet sitesinden yaptığı açıklamada, vidaların paslı olduğunu, damaklara tutturulan vidaların normal koşullarda çene kemiklerini eritmesi ve iltihaba sebep olarak ölüme bile yol açabileceğini ifade etti.