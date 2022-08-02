İmparatorların yiyeceği Shiitake mantarı! İnanılmaz faydaları var
İmparatorların yiyeceği olarak kabul edilen ve Uzakdoğu'da oldukça değerli olan Shiitake mantarının faydaları saymakla bitmiyor.
Uzak Doğu'da oldukça değerli olduğu bilinen Shiitake mantarı, halk arasında imparatorların yiyeceği olarak kabul edilir. Asya ülkelerinde ağaç kütükleri içinde kültür ortamı oluşturarak ticari amaçla yetiştirilen Shiitake mantarı, Türkiye'de ise hobi kitleri içerisinde üretiliyor. Başta bağışıklık sistemini güçlendiren Shiitake mantarı, kilo vermeye yardımcı olduğu gibi içerisindeki yüksek miktarda vitamin ve mineraller sayesinde metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını hızlandırıyor.
Shiitake mantarı, doğal olarak Güneydoğu Asya'da nemli ve sıcak iklimlerde değişir. Shiitake mantarı, dut, gürgen, kayın, kavak, kestane, meşe, akçaağaç gibi yapraklarını döken ağaçların diplerine düşen ve çürüyen yapraklarının altında gruplar halinde yetişir.
Dünyada en çok yetiştiriciliği yapılan 2. mantar türü olan Shitake mantarı, Shiitake mantarı, çapı 10 santimetreden yüksek olan kayın, gürgen ya da meşe kütüğüne delikler açılarak dübel yardımı ile çakılır. Shiitake mantarı, üretim sonrasında sadece açılan deliklerde yetişen mantarlar tüketilebilir. Fakat diğer mantarlar zehirli olabilir.
Shiitake mantarı zehirli mi?
Shiitake mantarları taze, kurutulmuş ya da öğütülmüş olarak satılabilir ve tüketilebilir. Dünyanın en lezzetli mantarları arasında yer alır. Hatta bu mantar çeşidi, Japonya'da bir sanat dalı olarak görülür. Besin değeri oldukça yüksek olan bu mantar, imparatorların yiyeceği olarak da bilinir.