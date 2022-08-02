İmparatorların yiyeceği Shiitake mantarı! İnanılmaz faydaları var

Shiitake mantarı zehirli mi?

Shiitake mantarları taze, kurutulmuş ya da öğütülmüş olarak satılabilir ve tüketilebilir. Dünyanın en lezzetli mantarları arasında yer alır. Hatta bu mantar çeşidi, Japonya'da bir sanat dalı olarak görülür. Besin değeri oldukça yüksek olan bu mantar, imparatorların yiyeceği olarak da bilinir.