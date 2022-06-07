İmparator'dan şok sözler "Çekirdek ailemin içine ettiler.."

Şarkıları dillere pelesenk olan, oyunculuğu ile sayısız filme imza atan, yıllar sonra ekrana geldiği İbo show programıyla da adından söz ettiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla isyan bayrağını çekti! İmparator, o sözlerle kime gönderme yaptı?