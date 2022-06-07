İmparator'dan şok sözler "Çekirdek ailemin içine ettiler.."
İmparator lakabıyla bilinen, şarkıları hafızalara kazınan yıllar sonra ekranlara İbo show programıyla gelerek, adından söz ettiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla isyan etti! "Çekirdek ailemin içine ettiler.." diyen Tatlıses bu sözlerle kime gönderme yaptı?
Şarkıları dillere pelesenk olan, oyunculuğu ile sayısız filme imza atan, yıllar sonra ekrana geldiği İbo show programıyla da adından söz ettiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla isyan bayrağını çekti! İmparator, o sözlerle kime gönderme yaptı?
"Çekirdek ailemin içine ettiler.. "
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla isyan etti. İbrahim Tatlıses, "Çekirdek ailemin içine ettiler" sözleri ile dikkatleri üzerine çekti.
İmparator sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor..
İbo Show ile izleyici karşısına çıkan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.
Sitem dolu paylaşım..
Sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşımda bulunan ünlü türkücü, şu ifadelere yer verdi: