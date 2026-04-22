İmparator’dan şok eden hamle: İbrahim Tatlıses mal varlığını devlete bıraktı
Tedavi sürecinin ardından taburcu olan İbrahim Tatlıses, miras kapısını aile üyelerine tamamen kapattı. "Hiç kimseye kuruş bırakmayacağım" diyerek net bir duruş sergileyen Tatlıses, her şeyini devlete adayacağını açıkladı. Bu karar, kamuoyunda infiale yol açtı.
Evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonrası acil ameliyata alınan ve bir süredir tedavi gördüğü hastaneden ayrılan İbrahim Tatlıses, ayağının tozuyla vasiyetini paylaştı. Ölümle burun buruna geldiği zorlu günleri geride bırakan ünlü sanatçı, taburcu olur olmaz servetinin geleceğine dair çarpıcı kararlarını kamuoyuna duyurdu.
Tatlıses, "Vasiyetinizi düşündünüz mü?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
"HİÇ KİMSEYE KURUŞ YOK"
Gazete Magazin'in haberine göre, İbrahim Tatlıses tüm mirasını devlete bıraktığını açıkladı:
"Her şeyi devlete bıraktım. Hiç kimseye kuruş yok. Bazıları yüzünden diğerleri mağdur kaldı. Parayı babam bırakmadı, ben kazandım.
Dağıtırım kime ne? Onlara çok iyi miras bıraktım farkında değiller. 'İbrahim Tatlıses' deyince çok kapılar açılıyor, kullanmasını bilmediler"
ÇOCUKLARIYLA DAVALIK OLMUŞTU
İbrahim Tatlıses’in çocuklarıyla yaşadığı tartışmalar daha önce magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Tatlıses’in, çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası taraflar davalık olmuştu.
"HEPSİNDEN DEĞİL" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses’in hastane ziyareti hakkında konuşan İbrahim Tatlıses, daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ben kimseyi çağırmadım, Melek ve Tuğçe rica etti. Elif Ada 3 günde 1 geldi. Melek her gün yanımdaydı. Allah çocuklarımdan razı olsun ama hepsinden değil."