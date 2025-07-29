İmparator'dan kızı Dilan Çıtak'ın "kızıyım" söylemlerine net yanıt
Dilan Çıtak'ın Bodrum'da karıştığı skandal olayın yankıları sürüyor. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp aracını görevlinin üzerine sürmesi etraftaki vatandaşlar tarafından görüntülenmişti. Gözaltına alınan Dilan Çıtak ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Olay anında Dilan Çıtak'ın ''Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım.'' sözleri gündem olmuştu. O sözlerle ilgili İbrahim Tatlıses açıklama yaptı!
Dilan Çıtak Tatlıses'in Bodrum'da trafik polislerinin dur ihtarına uymaması gündem olmuştu. Yaşanan olayla ilgili Dilan Çıtak ''Yanlış anlaşılma'' demişti. Adli kontrol şartıyla serbest kalan Çıtak hakkında ilk yorum İbrahim Tatlıses'ten geldi.
İLK KEZ KONUŞTU
İbrahim Tatlıses ise ilk kez kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı olay hakkında konuştu. Tatlıses, "Hani beni kabul etmiyordu" dedi. Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından 'Tatlıses' soyadını kaldırmış ve kendisini büyüten babasının tek gerçek babası olduğunu belirtmişti.
Çıtak'ın ''Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım'' sözlerine atıfta bulunan İmparator dudaklarını kapatarak fermuar çekme hareketi yaptı.
Dilan Çıtak'ın eşi Levent Dörter, "Süreci takip ediyoruz, biz de ne olduğunu öğreneceğiz" derken, avukatı Feyza Altun ise adli sürecin devam ettiğini söyledi.