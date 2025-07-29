İmparator'dan kızı Dilan Çıtak'ın "kızıyım" söylemlerine net yanıt

İLK KEZ KONUŞTU

İbrahim Tatlıses ise ilk kez kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı olay hakkında konuştu. Tatlıses, "Hani beni kabul etmiyordu" dedi. Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından 'Tatlıses' soyadını kaldırmış ve kendisini büyüten babasının tek gerçek babası olduğunu belirtmişti.