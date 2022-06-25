İmparatordan eski eşine olay övgüler! "Benim başımın tacı..."
70 yaşındaki ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses geçtiğimiz gün Kadınlar Matinesi konsepti ile kadın hayranlarını ağırladı. Eski eşi Derya Tuna ve gelini Yasemin Tatlıses'de konseri izleyenler arasındaydı. Tatlıses matinede eski eşine övgüler yağdırdı.
Son dönemlerde yaptığı açıklamlarla gündem olan sanat dünyasının büyük isimlerinden İbrahim Tatlıses Kuruçeşme Açıkhava'da 'Kadınlar Matinesi' konseptiyle kadın hayranlarını ağırladı.
İmparator'un sahneye çıkmasına dakikalar kala barkovizyonda yayınlanan kısa vtr’sinin ardından binlerce kadın hayranı İbrahim Tatlıses’i ayakta karşıladı.
Usta sanatçının eski eşi Derya Tuna ve gelini Yasemin Tatlıses'te konseri izlemeye gelenler arasındaydı. “Yalan” ile başlatırken gece boyunca İmparator klasikleri hep bir ağızdan söylendi.
Seyircisini selamlayan Tatlıses, "Çarşamba kadınlar matinesine hoş geldiniz" diyerek eski günleri yâd etti. "Bütün kadınlar baş tacımdır. Benim baş tacım da oradadır" diyen Tatlıses, eski hayat arkadaşı Derya Tuna'yı da selamlamayı ihmal etmedi.