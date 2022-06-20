İmparator sitem dolu babalar günü mesajı attı! Eski eşi Adalet Sara o paylaşıma tepkisiz kalmadı!

Şarkılarıyla akıllara kazınan, şimdilerde kendi adını taşıyan program "İbo Show" ile ekranlara gelen,imparator lakabıyla tanınan sevilen türkücü geçtiğimiz ay " Hastayım kimse yanımda yok" diyerek sitem etmişti. Tatlıses'ten yeni bir sitem daha geldi! İmparator 'Babalar Günü'nde "Babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır!" diyerek, sitem dolu bir paylaşımda bulundu. İmparatorun bu paylaşımına sessiz kalmayan Adalet Sara'nın paylaşımını, oğlu Ahmet Tatlıses kendi sayfasında yayınladı..