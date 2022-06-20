İmparator sitem dolu babalar günü mesajı attı! Eski eşi Adalet Sara o paylaşıma tepkisiz kalmadı!
Şimdilerde kendi adını taşıyan program "İbo Show" ile ekranlara gelen, şarkılarıyla akıllara kazınan, imparator lakabıyla tanınan sevilen türkücü İbrahim Tatlıses 'Babalar Günü'nde "Babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır!" diyerek, sitem dolu bir paylaşımda bulundu. Oğlu Ahmet Tatlıses, imparatorun bu paylaşımına sessiz kalmayan annesi Adalet Sara'nın paylaşımını kendi sosyal medya hesabından yayınladı..
Şarkılarıyla akıllara kazınan, şimdilerde kendi adını taşıyan program "İbo Show" ile ekranlara gelen,imparator lakabıyla tanınan sevilen türkücü geçtiğimiz ay " Hastayım kimse yanımda yok" diyerek sitem etmişti. Tatlıses'ten yeni bir sitem daha geldi! İmparator 'Babalar Günü'nde "Babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır!" diyerek, sitem dolu bir paylaşımda bulundu. İmparatorun bu paylaşımına sessiz kalmayan Adalet Sara'nın paylaşımını, oğlu Ahmet Tatlıses kendi sayfasında yayınladı..
Geçtiğimiz aylarda aile fertlerine "Hastayım, kimse yanımda yok!" sözleriyle sitem eden İbrahim Tatlıses, 'Babalar Günü'nde "Babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır!" diyerek, sitem dolu bir paylaşımda bulundu.
İmparator'un babalar günü paylaşımı
7 çocuğu ve 9 torunu olan türkücü İbrahim Tatlıses, 'Babalar Günü'nde Twitter hesabından sitem dolu bir paylaşım yaptı.
İmparator'dan sitem dolu sözler
Tatlıses, "Baba candır babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır." mesajını yayınladı. Bir süredir oğlu Ahmet Tatlıses ile sorunlar yaşayan ünlü türkücünün bu paylaşımı "Oğluna mı?" sorusunu akıllara getirdi.