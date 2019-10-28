İmkansızlıklar içinde iki yıl üst üste ödül aldılar! Van'ın gururu oldular
Kimyagerler Derneğinin her yıl ülke genelinde düzenlediği proje yarışmasına katılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü doktora öğrencileri, anorganik kimya dalında iki yıl üst üste birincilik kazandı.
Fen Fakültesi Kimya Bölümünde doktora yapan Mehmet Yurderi ve Ahmet Bulut, derneğin düzenlediği yarışmada anorganik kimya dalında "Araştırma Teşvik Ödülü" alarak hem üniversitenin hem de Van'ın gururu oldu.
Geçen yıl TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü'nü alan Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran'ın öğrencileri olan Yurderi ve Bulut, hayatları boyunca karşılaştıkları zorluklara rağmen okula devam ederek, elde ettikleri başarılarının tesadüf olmadığını ortaya koydu.
Kıt imkanlarla eğitimlerini sürdürerek Türkiye'nin alanında en prestijli ödüllerinden birini almaya hak kazanan öğrenciler, arkadaşlarına da bahanelerin arkasına sığınmadan çalışmaları ve mutlaka dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.
"İmkansızlıklar bir insanın bahanesi olmamalı"
Mardin'in Midyat ilçesinden Van'a gelerek doktora yapan Ahmet Bulut, eğitim hayatı boyunca birçok sıkıntı yaşadığını söyledi. Yıllar önce terör olayları sonucu köylerini boşaltmak zorunda kaldıklarını, daha sonra "Köye Dönüş Projesi"yle tekrar döndüklerini belirten Bulut, şunları anlattı: