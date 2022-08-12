IMDb Türkiye verilerini açıkladı! En başarılı Türk oyuncu...
IMDb tarafından düzenli olarak yayınlanan Starmetre Türkiye verileri belli oldu. Buna göre Türkiye'deki en başarılı oyuncular listesi de güncellendi.
IMDb'nin her yıl düzenli olarak güncellediği Starmetre Türkiye verileri açıklandı. Yayınlanan verilere göre Türkiye'deki en başarılı oyuncular listesi belli oldu. Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Beren Saat gibi isimlerin listede olmaması ise büyük sürpriz oldu.
Tuba Büyüküstün gibi, 28 Temmuz'da Netflix'te gösterime giren Zeytin Ağacı dizisiyle başarısında söz ettiren Murat Boz'da listenin 5. sırasında yer alıyor.
Listenin 4. sırasında Seda Bakan yer alıyor.
3. sırada ise son dönemlerde İtalya'daki popüleritesiyle gündemden düşmeyen Can Yaman var.