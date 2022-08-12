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IMDb Türkiye verilerini açıkladı! En başarılı Türk oyuncu...

IMDb Türkiye verilerini açıkladı! En başarılı Türk oyuncu...

IMDb tarafından düzenli olarak yayınlanan Starmetre Türkiye verileri belli oldu. Buna göre Türkiye'deki en başarılı oyuncular listesi de güncellendi.

IMDb Türkiye verilerini açıkladı! En başarılı Türk oyuncu...

IMDb'nin her yıl düzenli olarak güncellediği Starmetre Türkiye verileri açıklandı. Yayınlanan verilere göre Türkiye'deki en başarılı oyuncular listesi belli oldu. Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Beren Saat gibi isimlerin listede olmaması ise büyük sürpriz oldu.

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IMDb Türkiye verilerini açıkladı! En başarılı Türk oyuncu...

Tuba Büyüküstün gibi, 28 Temmuz'da Netflix'te gösterime giren Zeytin Ağacı dizisiyle başarısında söz ettiren Murat Boz'da listenin 5. sırasında yer alıyor.

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IMDb Türkiye verilerini açıkladı! En başarılı Türk oyuncu...

Listenin 4. sırasında Seda Bakan yer alıyor.

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IMDb Türkiye verilerini açıkladı! En başarılı Türk oyuncu...

3. sırada ise son dönemlerde İtalya'daki popüleritesiyle gündemden düşmeyen Can Yaman var. 

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