IMDb Türkiye verilerini açıkladı! En başarılı Türk oyuncu...

IMDb'nin her yıl düzenli olarak güncellediği Starmetre Türkiye verileri açıklandı. Yayınlanan verilere göre Türkiye'deki en başarılı oyuncular listesi belli oldu. Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Beren Saat gibi isimlerin listede olmaması ise büyük sürpriz oldu.