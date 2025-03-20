İmamoğlu'na gözaltı gazete manşetlerinde! Yeni Akit ve Cumhuriyet olay oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrme İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma gazetelerin 1. sayfasına manşet oldu. İBB'ye yönelik başlatılan operasyonu kimi gazeteler İmamoğlu'na "çete lideri" yakıştırması yaptı, kimileri "İmamoğlu'na sivil darbe" olarak gördü. İşte gazete manşetleri.