İmamoğlu Yıldırım canlı yayın reytingleri geldi! FOX'un reytingine bakın
İSTANBUL seçimi öncesinde yapılan Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu canlı yayını Türkiye'yi ekrana kilitledi. Yüksek bir reytinge ulaşan programı televizyon kanalları içinde Kanal D, Star, TV8, Show gibi kanalların vermemesi dikkat çekti. Peki reytingin kralını kim aldı... İşte rakamlar...
Türkiye 17 yıl aradan sonra ilk kez oy vereceği adayları bir canlı yayında karşılıklı dinleme imkanı buldu. İsmail Küçükkaya'nın yönettiği yayın tüm kanallara açıktı. Ancak bir çok kanal yayını vermemeyi tercih etti. Bunun yerine FOX'tan canlı verilen programın karşısına diziler ve yarışmalarla çıktılar. Peki sonuç ne oldu dersiniz?
İmamoğlu - Yıldırım canlı yayınıyla reytinglerde parsayı götüren FOX TV oldu. 'Tarihi buluşma' başlığı ile verilen program kadar öncesi ve sonrası yayını da reyting rekoru kırdı. Ne TV8'in Survivor'ı, ne ATV'nin Babam filmi, ne Kanal D'nin Çok Güzel Hareketler programı... Tüm eğlence yapımları tartışma programının gerisinde kaldı.
FOX TV, İmamoğlu-Yıldırım canlı yayınını 3 ayrı programla ekrana taşıdı. Öncesi, sonrası ve Tarihi Buluşma programları reytinglerde tepeyi kapattı. Her 3 program da ilk 5'teydi. Tarihi oturum ise her grupta zirvedeydi. İşte reytingler:
Total grup reytingleri