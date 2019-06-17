İmamoğlu Yıldırım canlı yayın reytingleri geldi! FOX'un reytingine bakın

Türkiye 17 yıl aradan sonra ilk kez oy vereceği adayları bir canlı yayında karşılıklı dinleme imkanı buldu. İsmail Küçükkaya'nın yönettiği yayın tüm kanallara açıktı. Ancak bir çok kanal yayını vermemeyi tercih etti. Bunun yerine FOX'tan canlı verilen programın karşısına diziler ve yarışmalarla çıktılar. Peki sonuç ne oldu dersiniz?