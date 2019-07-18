İmam minareden düştü! Ağır yaralı

İlçeye bağlı Beyobası köyü camisinin imamı Osman Öztürk, öğle vakti hoparlörü tamir etmek için minareye çıktı. Rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybeden Öztürk, yaklaşık 8 metre yükseklikten önce caminin çatısına daha sonra yere düştü.