'İmam Hatip'te okumuş sapıklığı oradan" diyen Gülşen yargılanmaya başladı! 'Hepsi şakalaşmaydı'

İddianame: 702 müşteki arasında Bakan Varank da var

İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede şarkıcı Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla üç yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamedeki 702 müşteki arasında İstanbul İmam Hatip Lisesi mezunu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer alıyor.