'İmam Hatip'te okumuş sapıklığı oradan" diyen Gülşen yargılanmaya başladı! 'Hepsi şakalaşmaydı'
Konser sırasında orkestra arkadaşı için "Geçmişte İmam Hatip'te okumuş, sapıklığı oradan geliyor" diyen şarkıcı Gülşen, 4 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Gülşen'in yargılanmasına bugün İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Gülşen savunmasında ”Bütün konu sahnede bir arkadaşımla şakalaşmamdan ibaret” dedi.
Ünlü şarkıcı Gülşen’in geçen nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” sözlerinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta Twitter’de dolaşıma girdi. Videonun yayılmasının ardından sosyal medyadan yükselen tepki sonrası Gülşen evinde gözaltına alınarak ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik‘ suçlamasıyla tutuklanmış ve 4 gün cezaevinde kalmıştı.
Bakırköy Cezaevi’nde dört gün kalan Gülşen, İstanbul 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 29 Ağustos’ta ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Daha sonra Gülşen’in ev hapsi kararına itiraz üzerine üst mahkemece ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmişti.
İddianame: 702 müşteki arasında Bakan Varank da var
İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede şarkıcı Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla üç yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamedeki 702 müşteki arasında İstanbul İmam Hatip Lisesi mezunu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer alıyor.
Gülşen: Bütün konu şakalaşmadan ibaret
Yazar Emine Şenlikoğlu’yla Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu da müştekiler arasında yer alıyor. Gülşen, İstanbul 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ilk savunmasını yaptı. Müştekilerden bazılarının da salonda bulunduğu sırada savunma yapan Gülşen şöyle konuştu: