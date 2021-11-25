İmam baba 3 küçük kızını tabancayla öldürdü! Tanık astsubayın anlattıkları yürek dağladı
TRABZON'da müezzinlik yapan Emre Göktaş 5, 8 ve 11 yaşlarındaki üç kızını götürdüğü parkta tabancayla katletti. Katil babayı yakalayan astsubay Y.A.'nın tanık olarak verdiği ifade yürekleri dağladı. "Bir yandan ağlıyor bir yandan da nabızlarına bakıyordum. Vücutları sıcaktı. Küçük kız çocuğu terlemişti. Zavallı çocukların baş ve yüz bölgesinden vurulduklarını gördüm..."
Trabzon’da 5, 8 ve 11 yaşlarındaki üç çocuğunu öldüren müezzin Emre Göktaş'ın yargılandığı davaya, katil babayı yakalayıp çocuklara ilk müdahaleyi yapan astsubay Y.A.'nın tanık olarak verdiği ifade damga vurdu. yürekleri dağladı. Astsubay Y.A., olay yerine ilk gittiğinde gördüğü manzarayı ve katil babayı yakalayıp linç etmek isteyen halkın elinden nasıl kaçırdığını anlattı.
Trabzon'un Of ilçesine Uluağaç köyünde silahla 3 çocuğunu öldüren müezzin babayla telefonda konuşan astsubay Y.A. olay günü yaşadıklarını anlattı. Görevdeyken nöbetçi astsubaydan mesaj aldığını belirten Y.A. şunları anlattı: “Emre Göktaş çağrı merkezini arayarak, ‘Vuruldum öldüm gelin beni alın’ demiş. Bu haberden sonra söz konusu şahsı ardım. ‘Adam vurdum beni öldürecekler. Gelin beni alın’ diye konuşarak iki kişiyi vurduğunu anlattı."
"Ben gelene kadar saklanmasını belirterek olay yerine ulaştım. Orada ellerini havaya kaldıran Emre Göktaş, 'Ben çocuklarımsız yapamam Allah’ım ben ne yaptım' diye feryat ediyordu. Kendisine kelepçe takarak gözaltı yaptım. Belindeki silahı teslim alarak kimi vurduğunu sordum."
Bir yandan ağlayıp bir yandan nabızlarına baktım
"Daha sonra yolu takip ettim. Üç çocuğun kanlar içerisinde yerde yattığını gördüm. Manzara karşısında durakladım ve daha sonra çocukların boyunlarına ve nabızlarına bakarak hayatta olup olmadıklarını kontrol ettim. Bir yandan ağlıyor bir yandan da nabızlarına bakıyordum. Vücutları sıcaktı. Küçük kız çocuğu terlemişti. Çocukların yaşayabileceğini umut ederek, ambulans çağırdım."