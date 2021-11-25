İmam baba 3 küçük kızını tabancayla öldürdü! Tanık astsubayın anlattıkları yürek dağladı

Bir yandan ağlayıp bir yandan nabızlarına baktım

"Daha sonra yolu takip ettim. Üç çocuğun kanlar içerisinde yerde yattığını gördüm. Manzara karşısında durakladım ve daha sonra çocukların boyunlarına ve nabızlarına bakarak hayatta olup olmadıklarını kontrol ettim. Bir yandan ağlıyor bir yandan da nabızlarına bakıyordum. Vücutları sıcaktı. Küçük kız çocuğu terlemişti. Çocukların yaşayabileceğini umut ederek, ambulans çağırdım."