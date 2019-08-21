İmaj değiştiren Çağatay Ulusoy ticarete atılmaya karar verdi bakın ne iş yapacak
Netflix'in Türk dizisi Hakan Muhafız'da rol alan Çağatay Ulusoy, oyunculuğun yanı sıra ticarete de atılma kararı aldı. Ünlü oyuncu, ithalat yaparak dünyaya da açılmayı düşünüyor.
Son olarak Netflix'in Hakan Muhafız dizisinde başrol oynayan Çağatay Ulusoy, saçlarını kazıtmasıyla çok konuşulmuşken şimdilerde oyunculuğun yanı sıra yapacağı meslek ile adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu, ticarete atılma kararı aldı.
Gıda sektörüne atılmayı planlayan Ulusoy, Bulgar göçmeni babası Aylin Ulusoy ile Boşnak annesi Refiye Ulusoy'un memleketlerinde yatırım yapacak. Bulgaristan ile Bosna Hersek'te mandıra kurup süt ve süt ürünleri pazarlamayı hedefleyen 28 yaşındaki oyuncu, kurduğu şirket aracılığıyla ülkemize ithalat yapmaya başlayacak.
Ulusoy, konuşulanlara göre yoğun programı yüzünden yeni kuracağı şirketin başına babasını geçirecek.
Dizilerin en çok kazanan isimlerinin başında gelen Çağatay Ulusoy, yurt dışında kurduğu firmayla Türkiye'ye süt ve süt ürünleri pazarlayarak servetine servet katacak.