İlyas Salman`dan çarpıcı İbrahim Tatlıses itirafları! "Paramın hesabını yapacak matematikçi bulamıyorum"
Katıldığı bir televizyon programında İbrahim Tatlıses ile ilgili açıklamalarda bulunan İlyas Salman Tatlıses`e "Ahır mı daha rahat kral daireleri mi?" dediğini söyledi. Aynı zamanda Tatlıses`in ince tarafına değinerek, Tatlıses`in 'Ayağımıza çağıracağımıza ayağına gidelim' dediğinden bahsetti.
Yeşilçam`ın usta isimlerinden İlyas Salman katıldığı bir programda yaptığı İbrahim Tatlıses açıklamaları ile gündem oldu. İbrahim Tatlıses`le konuşmalarını anlatan Salman, ahır ve kral dairesi benzetmeleri ile de dikkat çekti.
İlyas Salman, Tatlıses'in vurulmadan önceki dönemde kendisini yayına davet etmek istediğini ama ayağına çağırmanın hoş olmayacağını düşündüğü için de kameralarla evine geldiğini anlattı.
İlyas Salman`ın evinde yapılan çekimlerinden ardından ise İbrahim Tatlıses, Salman`a 'Ben dedi, paramın hesabını yapacak bir matematikçi bulamıyorum. Sen Bostancı'da 8 katlı bir apartmanın dördünce katında oturuyorsun.' dedi.
Bunun üzerine İlyas Salman, Tatlıses'e "Bak İbo; ben Malatya'nın Arguvan ilçesinde Gecekondu Köyünde ahırda da yattım. New york`ta ünlü bir kral dairesinde de kaldım. Bana desen ki, ahır mı daha rahattı kral daireleri mi, seçemem."