İlyas Salman`dan çarpıcı İbrahim Tatlıses itirafları! "Paramın hesabını yapacak matematikçi bulamıyorum"

Bunun üzerine İlyas Salman, Tatlıses'e "Bak İbo; ben Malatya'nın Arguvan ilçesinde Gecekondu Köyünde ahırda da yattım. New york`ta ünlü bir kral dairesinde de kaldım. Bana desen ki, ahır mı daha rahattı kral daireleri mi, seçemem."