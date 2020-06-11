'İlyas Salman öldü' haberleri yayılmaya başlayınca cevabı kendisi verdi

Peki, İlyas Salman kimdir?

İlyas Salman,14 Ocak 1949; Arguvan, Malatya, Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve yönetmen. 14 Ocak 1949 yılında Malatya ilinin Arguvan ilçesinde doğdu. Aslen Arguvan, Malatyalıdır. Arguvan ilçesi Asar mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Uzun yıllardır oynadığı Kürt tiplemeleri nedeniyle Kürt olarak kabul edildi ve bunu açıkça yazanlar da olmuştur.Ancak 2007 yılında kendi yazısında ve kitabında Türkmen Alevisi olduğunu belirtti.