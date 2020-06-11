'İlyas Salman öldü' haberleri yayılmaya başlayınca cevabı kendisi verdi
Yeşilçam'ın usta isimlerinden İlyas Salman'ın öldüğü haberleri Twitter'da yayımlanınca kendisi espirili bir dille cevap verdi.
Son zamanlarda sosyal medyada dolanan asılsız ölüm haberleri, en son usta oyuncu İlyas Salman'ı buldu. Twitter'da yayılan ''İlyas Salman öldü'' paylaşımları hızla yayılmaya başladı. Salman, anında olaya müdahale etti ve açıklama yaptı.
Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) listesine giren İlyas Salman, fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:
''Senelik İlyas Salman ölüm haberi yalanlama şenliklerine hoşgeldiniz. Fotoğraf temsili değildir, gerçekten yaşıyorum. Sevenlerim üzülmesin. Sevmeyenler, elli yıldır grip bile olmadım.''
Peki, İlyas Salman kimdir?
İlyas Salman,14 Ocak 1949; Arguvan, Malatya, Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve yönetmen. 14 Ocak 1949 yılında Malatya ilinin Arguvan ilçesinde doğdu. Aslen Arguvan, Malatyalıdır. Arguvan ilçesi Asar mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Uzun yıllardır oynadığı Kürt tiplemeleri nedeniyle Kürt olarak kabul edildi ve bunu açıkça yazanlar da olmuştur.Ancak 2007 yılında kendi yazısında ve kitabında Türkmen Alevisi olduğunu belirtti.
Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nden mezun oldu. Konservatuvar'da eğitim görürken son sınıfta okulu bıraktı. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı.