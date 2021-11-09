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İllüzyonist Sermet Erkin Atatürk'ün cenazesinden son hatırayı özenle saklıyor

İllüzyonist Sermet Erkin Atatürk'ün cenazesinden son hatırayı özenle saklıyor

İllüzyonist Sermet Erkin, Atatürk'ün cenaze kortejinde taşınan çelengin parçalarına evinde özenle bakıyor

İllüzyonist Sermet Erkin Atatürk'ün cenazesinden son hatırayı özenle saklıyor

İllüzyonist Sermet Erkin, Atatürk'ün vefatının ardından İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçıları tarafından pirinç levhalardan hazırlanan ve cenaze kortejinde taşınan çelengin parçalarını evinde özenle saklıyor.

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İllüzyonist Sermet Erkin Atatürk'ün cenazesinden son hatırayı özenle saklıyor

Kocaeli'de yaşayan illüzyonist Sermet Erkin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçıları tarafından pirinç levhalardan hazırlanan ve cenaze kortejinde taşınan çelengin parçalarını evinde özenle saklıyor.

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İllüzyonist Sermet Erkin Atatürk'ün cenazesinden son hatırayı özenle saklıyor

Çocukluk döneminde tanıştığı dünyaca ünlü illüzyonist Zati Sungur'dan etkilenerek bu sanatı yapmaya başlayan Sermet Erkin'in (64) Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşadığı evinde, 50 yıllık sanat hayatı süresince biriktirdiği kitaplar, dergiler ve plaklar yer alıyor.

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İllüzyonist Sermet Erkin Atatürk'ün cenazesinden son hatırayı özenle saklıyor

Erkin, kendisine tiyatro sanatçısı Necdet Mahfi Ayral'dan kalan, 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün ardından İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçıları tarafından pirinç levhalardan hazırlanan ve cenaze kortejinde taşınan çelengin parçalarını da evinde muhafaza ediyor.

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