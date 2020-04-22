İlknur Hemşire koronavirüsü iki kez yendi! Neler yaşadığını anlattı
İSTANBUL'da iki kez koronavirüse yakalanan İlknur Hemşire, kendisinde görülen belirtileri anlattı ve iyileşme sürecinde yaşadıklarını aktardı. İlknur Kelleci, hastalık belirtilerinin herkeste farklı olduğunu ve iyileşmede moralin çok önemli bir yeri olduğunu da sözlerine ekledi.
Pendik’te bir aile sağlığı merkezinde görevli olan 32 yaşında hemşire İlknur Kellenci, 17 Mart’ta Türk vatandaşlarını Belçika’dan Türkiye’ye getiren ekipte gönüllü olarak yer aldı.Bu çalışmasının ardından evinde karantinaya başlayan hemşire İlknur Kelleci’nin ilk semptomu 19 Mart’ta baş ağrısıyla ortaya çıktı. Birkaç gün sonra durumu ağırlaşınca hastaneye giden Kelleci’ye koronavirüs teşhisi kondu. 6 gün hastaneden tedavi gören hemşire, daha sonra tedavisine evinde devam etti. Polis memuru eşi Mehmet Kelleci, 8 yaşında Ahsen ve 6 yaşında Fatih isimli iki çocuğu ile yaşayan hemşire İlknur Kelleci, aynı evde kendini onlardan izole etti. Kelleci tam iyileştiğini düşündüğü günlerde ise ikinci kez koronavirüse yakalandı. Mücadeleden yılmayan İlknur hemşire dün hastalığı yendi ve negatif sonuca ulaştı. Kelleci şimdi iki çocuğu ve eşiyle sağlıklı günlerinin tadını çıkarmaya başladı.
İlk baş ağrım oldu
Hemşire İlknur Kelleci, şunları söyledi: “17 Mart’ta yurtdışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesi görevinde yer almıştım, görev ülkem Belçika’ydı. Oradaki vatandaşları getirdikten sonra 14 gün idari izinli sayılıyorduk. 19 Mart’ta yani 2 sonrasında benim ilk belirtilerim ortaya çıktı. İlk baş ağrım oldu. O gün hava soğuktu, üşüttüğümü düşündüm. Daha sonrasında eklem, kas ağrıları ortaya çıktı, sonraki gün de ateş olunca ‘acabalar’ artmaya başladı. Bulantı, kusma, ishal eklenince kurumuma bilgi verdim. Ambulansla geldiler, test aldılar sonucu pozitif çıktı. Daha sonrasında hastanede 6 gün tedavi gördüm. Semptomlar herkeste farklılık gösteriyor, bu tamamen kişiden kişiye değişiyor, güçlü bir virüs. Herkeste seyri farklı oluyor. Bağışıklık sistemiyle tamamen alakalı. Yaşımın gençliği, alkol, sigara kullanmıyor olmam benim için büyük bir şanstı. Hastanede 6 günlük tedavinin ardından evde 10 günlük iyileşme süreci oldu. Ama hemen negatiflik testine bakılmıyor. Bir süre geçmesi gerekiyor."
'İyileştim' dedi tekrar başladı
Kelleci, “Tam ‘iyileştim’ dediğim anda tekrardan bende semptomlar baş göstermeye başladı. Tekrardan sağlık kuruluşuna başvurdum. Bu kez 6 gün evde ilaçlarımı kullandım. O tedaviden sonra tekrar test yapıldı, negatif çıktı. Artık çok şükür tamamen atlattım bu süreci. Dün itibariyle negatife döndü. 14 gün sonra işbaşı yapacağım çünkü bulantı, kusma, ishal benim vücudumu çok yordu. Normalde iki negatif testin ardından 14 gün bekleyip işbaşı yapabiliyoruz” dedi.
Eşi ve çocuklarına bulaşmadı
İlknur Kelleci, eşi ve çocuklarının sağlık durumu ile ilgili ise, “Onlarda hiçbir semptom olmadı. Mümkün olduğunca izole olmaya çalıştım. Ama çocuklar bunu çok anlamıyorlar. Sürekli gelmek istiyorlar. Eşim aramızda aracı oldu. Çok şükür Allah’a onlarda bir sıkıntı olmadı. Bu da takdiri ilahi diyoruz. Odamı ayırdım, kapıdan içeriye girmelerini yasakladım, ‘annecim hayır gelmiyoruz, iyileşene kadar dikkat etmemiz gerekiyor’ dedim. Kızım sürekli, ‘annecim sana kahve yaptım, en azından bırakayım’ diyerek yanıma geldi” şeklinde konuştu.