İlknur Hemşire koronavirüsü iki kez yendi! Neler yaşadığını anlattı

Pendik’te bir aile sağlığı merkezinde görevli olan 32 yaşında hemşire İlknur Kellenci, 17 Mart’ta Türk vatandaşlarını Belçika’dan Türkiye’ye getiren ekipte gönüllü olarak yer aldı.Bu çalışmasının ardından evinde karantinaya başlayan hemşire İlknur Kelleci’nin ilk semptomu 19 Mart’ta baş ağrısıyla ortaya çıktı. Birkaç gün sonra durumu ağırlaşınca hastaneye giden Kelleci’ye koronavirüs teşhisi kondu. 6 gün hastaneden tedavi gören hemşire, daha sonra tedavisine evinde devam etti. Polis memuru eşi Mehmet Kelleci, 8 yaşında Ahsen ve 6 yaşında Fatih isimli iki çocuğu ile yaşayan hemşire İlknur Kelleci, aynı evde kendini onlardan izole etti. Kelleci tam iyileştiğini düşündüğü günlerde ise ikinci kez koronavirüse yakalandı. Mücadeleden yılmayan İlknur hemşire dün hastalığı yendi ve negatif sonuca ulaştı. Kelleci şimdi iki çocuğu ve eşiyle sağlıklı günlerinin tadını çıkarmaya başladı.