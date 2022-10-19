İlklima Naz'ı taciz ve tecavüzler ölüme götürdü! Kan donduran intihar mektubu...

Yanıbaşında not bulundu

İlklima Naz Akbörü, silahla başından vurulmuştu. Silah da yanındaydı. Otopsi raporuna göre ‘bitişik atış’ yapılmıştı. Cesedin yanında İlklima’nın yazdığı bir not da vardı. O kâğıt parçasında yazanlar intihar ettiği değerlendirilen İlklima’nın ölüme nasıl sürüklendiğinin de ipuçlarını veriyordu. İşte Hürriyet'in haberinden o ayrıntılar...