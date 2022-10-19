İlklima Naz'ı taciz ve tecavüzler ölüme götürdü! Kan donduran intihar mektubu...
SAMSUN’da sahilde cesedi bulunan 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü’nün ölümüyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. İlklima Naz’ın intihar ettiği sahile bıraktığı not ve soruşturma kapsamında alınan ifadeler İlklima Naz'ın maruz kaldığı taciz ve tecavüzleri ortaya çıkardı. İlklima Naz, taciz ve tecavüzcülerinin hepsinin ismini ve yaptıklarını intihar notuna ekledi...
20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü, Tokat’taki ailesiyle sorunlar yaşamış, Samsun’a taşınmıştı. Kafelerde çalışıyor, dövmecilik yapıyordu. Arkadaşlarıyla birlikte kalıyordu. Ama kendi başına ev tutmayı çok istiyordu. Son zamanlarda emlakçıları dolaşıyordu. 15 Ekim’de Atakum sahilinde cesedi bulundu.
Yanıbaşında not bulundu
İlklima Naz Akbörü, silahla başından vurulmuştu. Silah da yanındaydı. Otopsi raporuna göre ‘bitişik atış’ yapılmıştı. Cesedin yanında İlklima’nın yazdığı bir not da vardı. O kâğıt parçasında yazanlar intihar ettiği değerlendirilen İlklima’nın ölüme nasıl sürüklendiğinin de ipuçlarını veriyordu. İşte Hürriyet'in haberinden o ayrıntılar...
Kimi taciz etti kimi tecavüz!
İlklima Naz o küçük kâğıda üç madde halinde maruz kaldığı tacizleri şöyle yazmıştı: “İstediğim o şerefsiz Arslan S.’nin cezasını alması, tanıyan tanır. Doğanay S.’nin evinde uyurken benim çamaşırımı indirip bana dokundu, sonra inkâr etti."
"Doğanay S. ise ben yolda yürüyemeyecek kadar sarhoşken duşta beni soydu ve benimle oldu. Telefonumu tamir etmesi için tanıştığım Hakan B. telefonunu verme ayağına beni eve götürdü. Uyuşturucu vermeye çalıştı, evinden çıkarken asansörde öpmeye çalıştı. Ancak kâğıdım bitti.”