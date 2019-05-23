İlker Kaleli'den aylar sonra müjdeli haber geldi depresyona girdi deniyordu
Poyraz Karayel setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile ayrılıklarının ardından depresyona girdiği iddia edilen İlker Kaleli, Fox TV'nin yeni dizisinde başrol oynaması bekleniyor.
Son olarak ilk bölümü 2015 yılında yayınlanan Poyraz Karayel adlı dizi ile televizyon ekranlarına çıkan İlker Kaleli'den hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Önceki gün yeni projeler üzerine görüşmeler yaptığını söyleyen Kaleli'nin, Fox TV'de yayın hayatına başlayacak bir dizide rol alacağı konuşuluyor.
Burçin Terzioğlu ile ayrılıklarının ardından uzun süren bir sessizliğe bürünen ve yalnızlık psikolojisine girdiği iddia edilen İlker Kaleli'nin, Bilal Özcan'ın haberine göre Most Production’ın 1970’li yıllara damgasını vuran efsane savcı Marlon Kemal’in hikayesinde başrol oynaması bekleniyor.
Marlon Kemal, 1938 yılında Trabzon, Of’ta doğmuştu. Lakabını, Marlon Brando’ya benzerliğinden alan Kemal Şimşek, gündüzleri suçlulara göz açtırmayan ve geceleri ise suç aleminin göbeğine dalan biri olarak bilinirdi.
Peki uzun süren aranın ardından yeniden ekranlarda göreceğimiz İlker Kaleli kimdir? Kaleli, 5 Mart 1983 tarihinde Yarı Alman yarı Türk bir anneyle, vanlı bir babanın çocuğu olarak İstanbul‘da doğmuştur. Babasının adı Recep Kaleli’dir.