İlker Kaleli'den aylar sonra müjdeli haber geldi depresyona girdi deniyordu

Son olarak ilk bölümü 2015 yılında yayınlanan Poyraz Karayel adlı dizi ile televizyon ekranlarına çıkan İlker Kaleli'den hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Önceki gün yeni projeler üzerine görüşmeler yaptığını söyleyen Kaleli'nin, Fox TV'de yayın hayatına başlayacak bir dizide rol alacağı konuşuluyor.