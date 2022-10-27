İlker Kaleli Sıla'nın konserini İspanyol oyuncuyla izledi! Aman Sıla bu anları görmesin!

"Ben de ilk kez izleyeceğim"

Rol arkadaşı ile dizi ekibine İstanbul’u gezdirdiğini söyleyen İlker Kaleli, “Bugün de gurur duyduğum ve çok sevdiğim insanın konserini dinlemeye getirdim onları. Ben de ilk kez izleyeceğim. Bakalım sahne karşısından nasıl duruyormuş?” diyerek gülümsedi.