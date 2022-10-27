İlker Kaleli Sıla'nın konserini İspanyol oyuncuyla izledi! Aman Sıla bu anları görmesin!
Bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Sıla’nın ilk kez bir konserine giden oyuncu İlker Kaleli’nin yanında konseri izlemeye oyuncu Maggie Civantos da vardı. Maggie Civantos, İlker Kaleli'nin İspanyol dizisindeki partneri olacak. Konseri birlikte izleyen kilinin ise bir karesi, ünlü oyuncunun hayranlarına gerilim yaşattı.
Müzikal yaşamındaki 15’inci yılını önceki akşam Harbiye Açıkhava’da verdiği konserle kutlayan Sıla, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkıcı Sıla'yı erkek arkadaşı ünlü oyuncu İlker Kaleli de yalnız bırakmadı.
Kaleli, konsere başrolünü üstlendiği İspanyol dizisi “La Passion Turca”daki partneri Maggie Civantos’la geldi.
İki oyuncu, konserde en ön koltuklarda yerlerini alarak Sıla'yı dinlediler.
"Ben de ilk kez izleyeceğim"
Rol arkadaşı ile dizi ekibine İstanbul’u gezdirdiğini söyleyen İlker Kaleli, “Bugün de gurur duyduğum ve çok sevdiğim insanın konserini dinlemeye getirdim onları. Ben de ilk kez izleyeceğim. Bakalım sahne karşısından nasıl duruyormuş?” diyerek gülümsedi.