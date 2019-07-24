İlker Kaleli hayranlarına müjde! BBC yapımı The Serpent'ta rol alacak
Yayınlandığı dönem fırtınalar estiren Poyraz Karayel dizisinin başrol oyuncusu olan İlker Kaleli, dünyaya açılıyor. Kaleli, BBC yapımı ''The Serpent'' dizisinde bir hippiyi canlandıracak.
Bir dönem reyting rekorları kıran dizi Poyraz Karayel'in Poyraz'ı İlker Kaleli, uzun zamandır ekranlarda görülmeyince özlenmişti ki gelen haber hayranlarını sevindirdi. Kaleli, önümüzdeki günlerde BBC yapımı 'The Serpent' adlı dizide rol alacak.
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Geçtiğimiz günlerde 'House of Cards' dizisinin ardından 'The Serpent'ın da yönetmenliğini üstlenecek olan Tom Shankland'ın yapılan görüşmelerde dikkatini çeken İlker Kaleli, anlaşma yapmak üzere önümüzdeki günlerde Londra'ya gidecek.
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Kaleli, Hindistanlı ünlü seri katil Charles Sobhraj'ın hikayesini anlatan dizide; 70'lerde yaşayan bir hippiyi canlandıracak.
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İngiltere'de BBC One'da yayınlanacak 'The Serpent' dizisinin çekimleri, Eylül'de Tayland'da başlayacak.
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