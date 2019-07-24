İlker Kaleli hayranlarına müjde! BBC yapımı The Serpent'ta rol alacak

Geçtiğimiz günlerde 'House of Cards' dizisinin ardından 'The Serpent'ın da yönetmenliğini üstlenecek olan Tom Shankland'ın yapılan görüşmelerde dikkatini çeken İlker Kaleli, anlaşma yapmak üzere önümüzdeki günlerde Londra'ya gidecek.