İlker Kaleli BBC dizisi 'The Serpent' dizisinin kadrosuna dahil oldu yurt dışına açıldı

'Öğretmen' dizisinin Akif'i İlker Kaleli, yurt dışına açıldı. Oyuncu BBC ve Netflix işbirliğinde hazırlanan ‘The Serpent’ dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda Tahar Rahim, Jenna Coleman ve Alice Englert gibi isimler de yer alıyor.