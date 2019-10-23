İlker İnanoğlu 30 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Annebel'in cesur pozları olay
Dördüncü eşi Zeynep Mutlu ile evliliğini sonlandıran İlker İnanoğlu, kendisinden tam 30 yaş küçük olan model sevgilisiyle görüntülendi.
Kanal D'nin yıllardır devam eden yapımlarından Arka Sokaklar'da rol alan İlker İnanoğlu, bu sefer oyunculuğuyla değil yeni sevgilisiyle gündeme geldi. İnanoğlu'nun, Annebel isimli sevgilisinin sosyal medya paylaşımlarını görenlerin ağzı ise açık kaldı.
İlker İnanoğlu, geçtiğimiz gün kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle geldiği AVM'de gezerken görüntülendi. İnanoğlu'nun rahat tavırları dikkatlerden kaçmazken, sevgilisinin panik olduğu görüldü.
İnternette tanıştılar: İlker İnanoğlu'nun, yabancı model sevgilisi ile internette tanıştığı konuşulurken, ikilinin bir aydır görüştüğü söyleniyor. Daha önce 4 kez evlenen İnanoğlu'nun bu ilişkisinin nereye varacağı merak konusu olurken, gelin ünlü ismin eski eşlerine bir göz atalım.
İlker İnanoğlu'nun ilk eşi: İlker İnanoğlu, 1986 yılında Biricik Suden'le evlendi. 1988 yılında boşandı.