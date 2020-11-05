İlker Aksum herkesin hayatını tehlikeye attı hakkında soruşturma açıldı
İlker Aksun, geçtiğimiz ağustos ayında İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir mekandan ayrıldıktan sonra herkesin hayatını tehlikeye attı.
İlker Aksum, 14 Ağustos günü İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan alkollü şekilde ayrılan Aksum, aracına binerek Levent istikametine doğru ilerledi.
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Yolda polis çevirmesine takılan Aksum'un, yapılan alkol muayenesinde 1.09 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
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Sabah'ta yer alan habere göre, olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen ünlü oyuncu, avukat talep etmeyerek polislerin kendisini alkollü olduğu için karakola getirdiğini ifade etti.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aksum hakkında soruşturma başlatıldı.
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