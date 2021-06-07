BIST 1.447
DOLAR 8,64
EURO 10,54
ALTIN 525,35

İlke imza attı Ceyda Düvenci soluğu tatilde aldı! Bülent Şakrak öpücüklere boğdu

İlke imza attı Ceyda Düvenci soluğu tatilde aldı! Bülent Şakrak öpücüklere boğdu

Bülent Şakrak'la mutlu bir evlilik sürdüren Ceyda Düvenci'nin, tatilde eşiyle samimi anları objektiflere yakalandı.

İlke imza attı Ceyda Düvenci soluğu tatilde aldı! Bülent Şakrak öpücüklere boğdu

Bir süredir ekranlardan uzak olan 44 yaşındaki Ceyda Düvenci, dünyada ilk kez tamamı sanal prodüksiyonla (virtual production) çekilen Prens adlı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dijital platforma yayınlanacak dizi için çalışmalar tamamlanınca Düvenci soluğu tatilde aldı. 

110
İlke imza attı Ceyda Düvenci soluğu tatilde aldı! Bülent Şakrak öpücüklere boğdu

Eşi Bülent Şakrak, çocukları Melisa Nur Akgün, Okan Ali Şakrak ile birlikte Bodrum tatiline kaldığı yerden devam eden oyuncu Ceyda Düvenci, geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta görüntülendi.

210
İlke imza attı Ceyda Düvenci soluğu tatilde aldı! Bülent Şakrak öpücüklere boğdu

Sabah saatlerinde çocuklarıyla plaja inen Düvenci, oğlu Okan Ali Şakrak'ın su tabancasıyla oynamasını telefonuyla kayıt altına aldı.

310
İlke imza attı Ceyda Düvenci soluğu tatilde aldı! Bülent Şakrak öpücüklere boğdu

Bülent Şakrak ise öğlen saatlerinde plaja indi. Şakrak'ı gören Ceyda Düvenci, şezlongtan kalkarak eşini öpücüklere boğdu.

410