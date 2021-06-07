İlke imza attı Ceyda Düvenci soluğu tatilde aldı! Bülent Şakrak öpücüklere boğdu

Bir süredir ekranlardan uzak olan 44 yaşındaki Ceyda Düvenci, dünyada ilk kez tamamı sanal prodüksiyonla (virtual production) çekilen Prens adlı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dijital platforma yayınlanacak dizi için çalışmalar tamamlanınca Düvenci soluğu tatilde aldı.