İlke imza attı Ceyda Düvenci soluğu tatilde aldı! Bülent Şakrak öpücüklere boğdu
Bülent Şakrak'la mutlu bir evlilik sürdüren Ceyda Düvenci'nin, tatilde eşiyle samimi anları objektiflere yakalandı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan 44 yaşındaki Ceyda Düvenci, dünyada ilk kez tamamı sanal prodüksiyonla (virtual production) çekilen Prens adlı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dijital platforma yayınlanacak dizi için çalışmalar tamamlanınca Düvenci soluğu tatilde aldı.
Eşi Bülent Şakrak, çocukları Melisa Nur Akgün, Okan Ali Şakrak ile birlikte Bodrum tatiline kaldığı yerden devam eden oyuncu Ceyda Düvenci, geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta görüntülendi.
Sabah saatlerinde çocuklarıyla plaja inen Düvenci, oğlu Okan Ali Şakrak'ın su tabancasıyla oynamasını telefonuyla kayıt altına aldı.
Bülent Şakrak ise öğlen saatlerinde plaja indi. Şakrak'ı gören Ceyda Düvenci, şezlongtan kalkarak eşini öpücüklere boğdu.