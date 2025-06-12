İlkay Gündoğan'ın İstanbul'da oluşu taraftarı heyecanlandırdı
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Galatasaray ile adı anılan İlkay Gündoğan ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Galatasaraylı olduğu bilinen İlkay Gündoğan'ın bir süredir adı sarı-kırmızılılarla anılıyordu.
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Son günlerde ortaya atılan iddiaları güçlendirecek cinsten bir gelişme yaşandı.
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İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, İstanbul'dan paylaşımlarda bulundu. Sara Gündoğan'ın bir paylaşımında İlkay Gündoğan'ın da yer alması dikkat çekti.
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Deneyimli orta sahanın Manchester City'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen İstanbul'da olması kafaları karıştırdı.
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