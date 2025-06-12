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İlkay Gündoğan'ın İstanbul'da oluşu taraftarı heyecanlandırdı

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İlkay Gündoğan'ın İstanbul'da oluşu taraftarı heyecanlandırdı

Galatasaray ile adı anılan İlkay Gündoğan ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

İlkay Gündoğan'ın İstanbul'da oluşu taraftarı heyecanlandırdı - Resim: 1

Galatasaraylı olduğu bilinen İlkay Gündoğan'ın bir süredir adı sarı-kırmızılılarla anılıyordu.

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İlkay Gündoğan'ın İstanbul'da oluşu taraftarı heyecanlandırdı - Resim: 2

Son günlerde ortaya atılan iddiaları güçlendirecek cinsten bir gelişme yaşandı.

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İlkay Gündoğan'ın İstanbul'da oluşu taraftarı heyecanlandırdı - Resim: 3

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, İstanbul'dan paylaşımlarda bulundu. Sara Gündoğan'ın bir paylaşımında İlkay Gündoğan'ın da yer alması dikkat çekti.

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İlkay Gündoğan'ın İstanbul'da oluşu taraftarı heyecanlandırdı - Resim: 4

Deneyimli orta sahanın Manchester City'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen İstanbul'da olması kafaları karıştırdı.

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