İlkay Gündoğan Şampiyonlar Ligini kazanan ilk Türk futbolcu oldu! Hem de kaptan olarak...
Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan, İstanbul'daki dev finalde tarihe geçti. İlkay, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk asıllı futbolcu olmayı başardı. Gündoğan, "Ülkemizde bu kupayı kaldırmak çok büyük bir gurur." diye konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını tarihte ilk kez Türk kökenli futbolcu kazandı. İki Türk yıldızın şampiyon olmak için kapıştığı maçta yüzü gülen taraf İlkay Gündoğan oldu.
Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Manchester City forması giyen Türk kökenli futbolcu İlkay Gündoğan ile Interli milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk kupası için karşı karşıya geldi.
Manchester City’nin Inter’ı 1-0 yenerek kupaya uzandığı finalde, kaptan İlkay Gündoğan da kupayı kaldıran ilk Türk kökenli futbolcu olarak tarihe geçti.
2013 'te de final oynamıştı ama...
İlkay Gündoğan, 2012-2013 sezonunda da Borussia Dortmund formasıyla final oynamış ancak Bayern Münih’in 2-1 kazanmasıyla sahadan kupasız ayrılmıştı.