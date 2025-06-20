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İlkay Gündoğan 'Bonservissiz Galatasaray'a imza atabilir'

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İlkay Gündoğan 'Bonservissiz Galatasaray'a imza atabilir'

Galatasaray ve Manchester City arasındaki İlkay Gündoğan transferinde yeni gelişmeler yaşanırken sarı-kırmızılıların yıldız oyucuyu kadrosuna katabileceği iddia edildi.

İlkay Gündoğan 'Bonservissiz Galatasaray'a imza atabilir' - Resim: 1

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kadrosunu güçlendirmek istiyor.

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İlkay Gündoğan 'Bonservissiz Galatasaray'a imza atabilir' - Resim: 2

Sarı kırmızılılar orta saha bölgesi için transfer rotasını İlkay Gündoğan'a çevirdi.

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İlkay Gündoğan 'Bonservissiz Galatasaray'a imza atabilir' - Resim: 3

MAN CİTY, İLKAY'IN AYRILMASINA İZİN VERECEK

Guardian'ın haberine göre Manchester City, İlkay Gündoğan'ın ayrılmasına izin verecek. 

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İlkay Gündoğan 'Bonservissiz Galatasaray'a imza atabilir' - Resim: 4

Tecrübeli oyuncunun gelecek sezon takımda daha az süre alması bekleniyor.

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