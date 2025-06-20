İlkay Gündoğan 'Bonservissiz Galatasaray'a imza atabilir'
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Galatasaray ve Manchester City arasındaki İlkay Gündoğan transferinde yeni gelişmeler yaşanırken sarı-kırmızılıların yıldız oyucuyu kadrosuna katabileceği iddia edildi.
Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kadrosunu güçlendirmek istiyor.
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Sarı kırmızılılar orta saha bölgesi için transfer rotasını İlkay Gündoğan'a çevirdi.
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MAN CİTY, İLKAY'IN AYRILMASINA İZİN VERECEK
Guardian'ın haberine göre Manchester City, İlkay Gündoğan'ın ayrılmasına izin verecek.
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Tecrübeli oyuncunun gelecek sezon takımda daha az süre alması bekleniyor.
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