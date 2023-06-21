İlkay Gündoğan Barcelona'ya transfer oluyor! Şampiyonlar Ligi şampiyonun kaptanıydı
Manchester City ile İstanbul'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Türk futbolcu İlkay Gündoğan, Barcalona'da gibi. Sezonun sona ermesiyle beraber sözleşmesi biten İlkay Gündoğan'ın, Barcelona'ya transfer olmak üzere olduğu iddia edildi. Gündoğan, Barcelona için sağlık kontrolünden geçti.
Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City'nin kaptanı olan İlkay Gündoğan, İspanyol devi Barcelona'ya transfer oluyor. Manchester City'nin daha yüksek para teklif etmesine rağmen İlkay Gündoğan'ın tercihinin Barcelona olduğu öğrenildi.
İngiltere'de sezonun sona ermesiyle beraber Manchester City ile olan sözleşmesi biten İlkay Gündoğan'ın, Barcelona'ya transfer olmak üzere olduğu iddia edildi.
La Liga'da şampiyon olan ve gelecek sezon bu başarıyı sürdürmek isteyen Barcelona transfer çalışmalarına başladı. Sergio Busquets'in takımdan ayrılmasıyla beraber orta sahaya ihtiyaç duyan Barcelona, İlkay Gündoğan'ı transfer etmeye çok yakın.
Relevo'nun haberine göre İlkay Gündoğan, Barcelona için sağlık kontrolüne girdi. İlkay'ın sözleşmesinin bitmesinden dolayı transferi gerçekleşirse Barcelona herhangi bir bonservis ödemeyecek.