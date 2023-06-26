İlkay Gündoğan Barcelona'ya transfer oldu! Serbest kalma bedeli 400 milyon euro...
Manchester City kaptanı olarak Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu kupasını kaldıran İlkay Gündoğan, İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu. Günlerdir konuşulan iddialar boşa çıktı.
Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Manchester City'in kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkan Gündoğan, dünya devine imzayı attı. İspanya'nın Barcelona Kulübü, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı transfer ettiğini duyurdu.
İspanyol devi Barcelona, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı transfer ettiğini duyurdu. Barcelona yaptığı yazılı açıklamada, gelecek ekim ayında 33 yaşını dolduracak orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli, bir yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalandığını açıkladı.
Barcelona'dan yapılan açıklamada, İlkay Gündoğan'ın serbest kalma bedelinin de 400 milyon avro olarak belirlendiğini bildirdi.
Katalan kulübü, gelecek sezonun ilk transferi olan İlkay için, "Gol ile özdeşleşen orta saha oyuncusu" tanımını kullanırken, "İlkay, İngiltere'ye gittiği 2016-2017 sezonundan itibaren 60 gol atarak, Kevin de Bruyne (80) ve Bruno Fernandes'in (64) ardından İngiliz liginde en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu." diye yazdı.