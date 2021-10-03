İlk tesettürlü model Türkiye'de! 'Oyunu değiştirin' deyip Halima Aden konuştu: Çıkma kararı aldım
Türkiye'ye gelen ilk tesettürlü model olarak bilinen Somali asıllı ABD'li manken Halima Aden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İlk tesettürlü model olarak tarihe geçen, 3 yıl podyumlarda mankenlik yapan, pandemi sürecinde de modelliği bıraktığını açıklayan Halima Aden geçen günlerde Türkiye’deydi. Türk internet alışveriş sitesi Modanisa için hazırladığı koleksiyon için Türkiye'ye gelen Aden, Sabah gazetesinden İdil Demirel'e konuştu.
Podyumlara çıkan, dergilerde yer alan ilk tesettürlü model olarak tarihe geçtiniz. Moda dünyasının tüm renkleri kucaklaması gerektiğini gösteren isimlerden biriydiniz. Ancak podyumlara veda etme kararı aldınız. Bunun nedeni sorabilir miyim size?
Modellik yaptığım dönemde çok da mutlu değilim. Tam da bu nedenle bu işten uzaklaşma kararı aldım. Ve şu anda moda dünyasına bambaşka bir açıdan yaklaşıyorum. Bir tasarımcı olarak yeniden modaya adım atıyorum. Şu anda beni rahatsız eden hiçbir durum yok çünkü tamamen kendi istediğim, kendi bildiğim şekilde yapıyorum bu işimi.
Peki inançlarınızla tamamen uyumlu bir şeyler yapmak sizin için bu kadar mı önemli?
Evet, yüzde 1000 önemli. Çünkü bir şey yapmak için ana değerlerinizden vazgeçmek zorunda olmadığınız mesajını vermek benim için çok daha önemli. Hem istediğiniz işi yapıp hem de değerlerinize sahip çıkabilirsiniz. Sevdiğiniz, gerçekten de istediğiniz işleri yapın. Ama bunları yaparken kendinizden, değerlerinizden vazgeçmeyin. Bu yüzden moda dünyasına nasıl döneceğim benim için çok önemliydi. Şu an inandığım ve sevdiğim bir markayla birlikte olmaktan mutluyum.
Bir dönem Vogue gibi dünyanın en önemli dergilerinin kapaklarındaydınız. Çok önemli defilelere çıktınız. Tüm bunlar şu an size neler hissettiriyor? "Keşke bu dünyaya hiç adım atmasaydım" mı diyorsunuz?
Yok iyi ki girmişim bu işe, benim için yani yapmak istediklerimi yapabilmem için önemli bir basamak oldu modellik. Her zaman benim için önemli olan konular hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, harekete geçirmek istiyordum. Bir aktivist olmaktı zaten benim hayalim. Modellik bunu sağladı. Tesettürüm başımda olmadan Vogue'un kapağında olmamın hiçbir anlamı yoktu.