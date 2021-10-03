İlk tesettürlü model Türkiye'de! 'Oyunu değiştirin' deyip Halima Aden konuştu: Çıkma kararı aldım

Peki inançlarınızla tamamen uyumlu bir şeyler yapmak sizin için bu kadar mı önemli?

Evet, yüzde 1000 önemli. Çünkü bir şey yapmak için ana değerlerinizden vazgeçmek zorunda olmadığınız mesajını vermek benim için çok daha önemli. Hem istediğiniz işi yapıp hem de değerlerinize sahip çıkabilirsiniz. Sevdiğiniz, gerçekten de istediğiniz işleri yapın. Ama bunları yaparken kendinizden, değerlerinizden vazgeçmeyin. Bu yüzden moda dünyasına nasıl döneceğim benim için çok önemliydi. Şu an inandığım ve sevdiğim bir markayla birlikte olmaktan mutluyum.