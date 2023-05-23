İlk oylar Türkiye'ye getirildi! 7 kilitle açılabilen çelik kapılı bir odada muhafaza altına alındı

Oyların bulunduğu çuvallar, 27 Mayıs Cumartesi gününe kadar İstanbul'a getirilmeye devam edecek. Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1,5 milyonu aştı. Bugün saat 14.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 585 bin 334 olarak belirlendi.