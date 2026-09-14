İlk okul gününde duygulandı! Hande Soral'ın göz yaşları...

TRT1’in yeni sezon dizisi “Evlilik Güzeldir” ile izleyici karşısına çıkan Hande Soral Demirci, bu kez oğlu Ali’nin ilk okul günüyle duygusal anlar yaşadı. 2022 yılında anne olan ünlü oyuncu, öğretmeninin elinden tutarak sınıfa giren oğlunun ardından gözyaşlarını tutamadığını anlattı. Soral’ın “Bana oryantasyon yapılmadı, keşke yapılsaydı” sözleri de paylaşımının en çok konuşulan kısmı oldu.