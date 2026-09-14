İlk okul gününde duygulandı! Hande Soral'ın göz yaşları...
TRT1’in yeni sezon dizisi “Evlilik Güzeldir” ile izleyici karşısına çıkan Hande Soral Demirci, bu kez oğlu Ali’nin ilk okul günüyle duygusal anlar yaşadı. 2022 yılında anne olan ünlü oyuncu, öğretmeninin elinden tutarak sınıfa giren oğlunun ardından gözyaşlarını tutamadığını anlattı.
TRT1’in yeni sezon dizisi “Evlilik Güzeldir” ile izleyici karşısına çıkan Hande Soral Demirci, bu kez oğlu Ali’nin ilk okul günüyle duygusal anlar yaşadı. 2022 yılında anne olan ünlü oyuncu, öğretmeninin elinden tutarak sınıfa giren oğlunun ardından gözyaşlarını tutamadığını anlattı. Soral’ın “Bana oryantasyon yapılmadı, keşke yapılsaydı” sözleri de paylaşımının en çok konuşulan kısmı oldu.
Hande Soral Demirci, ekran kariyerini sürdürürken bu kez özel hayatındaki duygusal bir anla gündeme geldi. 2022 yılında dünyaya gelen oğlu Ali’nin ilk kez okula başlaması, ünlü oyuncuya unutamayacağı bir gün yaşattı.
OYUNCULUK KARİYERİNE “KÜÇÜK KADINLAR”LA BAŞLADI
Hande Soral, oyunculuğa 2008-2011 yılları arasında yayınlanan “Küçük Kadınlar” dizisiyle adım attı. Bugüne kadar 10’dan fazla dizide rol alan oyuncu, televizyon ekranlarında son olarak “Ateş Kuşları” dizisinde izleyici karşısına çıktı.
2024 yılında final yapan dizinin ardından 2025’te “Gassal”da rol alan Soral, şimdilerde TRT1’in yeni sezon yapımlarından “Evlilik Güzeldir” ile ekranda yer alıyor.
Dizide, birbirine hiç benzemeyen 5 kızını evlendirmeyi çok isteyen nikah memuru Mesut Bahtiyar’ın hikayesi anlatılıyor. Hande Soral ise Mesut’un en büyük kızı Zeynep karakterine hayat veriyor.
OĞLU ALİ OKULA BAŞLADI
2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünyaevine giren Hande Soral, 2022 yılında oğlu Ali’yi kucağına alarak ilk kez anne olmuştu.
Oğlu Ali’nin ilk okul günü ise oyuncuya duygusal anlar yaşattı. Ali’yi okula bırakan Soral, oğlunun sınıfa girmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.
“BANA ORYANTASYON YAPILMADI, KEŞKE YAPILSAYDI”
Yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlatan Hande Soral, duygularını şu sözlerle paylaştı, “Sabah tuttu öğretmeninin elinden, girdi sınıfa. Ben bahçede biraz ağladım sonra ilkokullar İstiklal Marşı'nı okudu, saygı duruşuna kalktım. Yine biraz ağladım. Bekliyorum sabahtan beri ve yine ara ara ağlıyorum. Bana oryantasyon yapılmadı, keşke yapılsaydı.”