İlk maçında yalnız bırakmadı! Arda Güler'e sevgilisinden çok özel sürpriz

KAMERASI İLE TAKİP ETTİ

Kamerasını alan Duru Nayman, maç boyunca Arda Güler'i ve sezonun ilk maçındaki atmosferi fotoğraflamaya çalıştı. Zaman zaman etkili şutlar atan ve oyunu yönlendiren Arda Güler tribünleri dolduran taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı.