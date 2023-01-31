İlk maaşını bekleyen EYT'liler aman dikkat sistem değişti 28 Şubat detayı işi bozdu!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Meclis’e sunuldu. Kanun teklif 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasına gidecek. Şubat ayının ortasında ise kanun teklifinin yasalaşması öngörülüyor. Yasanın çıkması ile birlikte EYT şartları taşıyan vatandaşlar emeklilik başvurularını o tarihten itibaren yaparak ilk aylıklarını Mart ayında almaya hak kazanacak.