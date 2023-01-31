İlk maaşını bekleyen EYT'liler aman dikkat sistem değişti 28 Şubat detayı işi bozdu!
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kanun teklifi Meclis başkanlığına sunuldu. Yaş sınırı olmadan kademeli prim günü ile emekli olmaya hak kazanan milyonlar için detaylar tamamen netleşti. 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak yasa teklifinin ay ortasında yürürlüğe girmesi planlanıyor. İlk maaşlar ise Mart ayında. Peki EYT şartları neler? İşte Meclis’e sunulan taslak metin ve EYT emeklilik prim günü için detaylar…
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Meclis’e sunuldu. Kanun teklif 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasına gidecek. Şubat ayının ortasında ise kanun teklifinin yasalaşması öngörülüyor. Yasanın çıkması ile birlikte EYT şartları taşıyan vatandaşlar emeklilik başvurularını o tarihten itibaren yaparak ilk aylıklarını Mart ayında almaya hak kazanacak.
Peki EYT’de prim gün sayısı kaç? EYT’de şartlar ne? İşte Meclis’e sunulan kanun teklifinde yer alan o maddeler ve yeni detaylar...
Yaş sınırı olmadan 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenlerin faydalanacağı EYT düzenlemesinde en düşük emekli aylığı olan 5.500 liranın altında maaş olmayacak. Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek. Ancak SGK’lılar kademeli prim gününe tabi olacak.
Kademeli prim günü 5.000’den başlayarak 5.975 güne kadar çıkacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olan kadınlar 7.200, erkekler ise 9.000 prim gününü doldurarak olabilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.