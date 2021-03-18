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İlk kez yakalandılar! Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu aşka geldi samimi pozları olay

İlk kez yakalandılar! Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu aşka geldi samimi pozları olay

Sefirin Kızı dizisinden ayrıldıktan sonra Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşkı Berrak Tüzünataç'la olay olmaya devam ediyor.

İlk kez yakalandılar! Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu aşka geldi samimi pozları olay

Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, sosyal medya hesapları Instagram'dan yaptıkları paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 

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İlk kez yakalandılar! Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu aşka geldi samimi pozları olay

Çiçeği burnunda aşıklar Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç, önceki akşam Arnavutköy'de bir balıkçıda objektiflere yakalandı.

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İlk kez yakalandılar! Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu aşka geldi samimi pozları olay

Uzun süre mekanda kalan Berrak Tüzünataç ve sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'nun samimi görüntüleri ve birbirlerine bakışları dikkatlerden kaçmadı.

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İlk kez yakalandılar! Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu aşka geldi samimi pozları olay

Koşar adımlarla Arnavutköy'deki mekandan ayrılan ikili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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