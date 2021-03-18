İlk kez yakalandılar! Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu aşka geldi samimi pozları olay
Sefirin Kızı dizisinden ayrıldıktan sonra Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşkı Berrak Tüzünataç'la olay olmaya devam ediyor.
Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, sosyal medya hesapları Instagram'dan yaptıkları paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Çiçeği burnunda aşıklar Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç, önceki akşam Arnavutköy'de bir balıkçıda objektiflere yakalandı.
Uzun süre mekanda kalan Berrak Tüzünataç ve sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'nun samimi görüntüleri ve birbirlerine bakışları dikkatlerden kaçmadı.
Koşar adımlarla Arnavutköy'deki mekandan ayrılan ikili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.