İlk kez tespit edildi! Göl suyunda koronavirüs çıktı
Dünyayı etkisine alan yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinde şok bulgu. İlk kez suda virüs bulundu.
Bilim insanları yeni tip corona virüsün 'tespit edilebilir bir seviyesini' ilk kez plaj suyu örneklerinde buldu. ABD’yer alan Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, 4 Temmuz'dan bu yana dünyanın en büyük tatlı su gölü olan Superior Gölü kıyısındaki sekiz kumsaldan her hafta sonu su örneği toplayıp analiz ediyor.
Çalışma ekibi yaptıkları inceleme sonucunda gölün kıyısında yer alan Brighton, 42nd Avenue East, Franklin Park Beach ve Lief Erickson Park plajlarından Eylül ayında alınan örneklerde yeni tip corona virüse rastladıklarını açıkladı.
Söz konusu plajları geçen ay binlerce kişinin ziyaret ettiği düşünülüyor.
Daha önce virüsün göl veya sahil suyunda bulunabileceğine dair kanıt bulunamamıştı, ancak yeni keşif salgının toplum genelinde plajlarda nasıl yayıldığına dair önemli ipuçları barındıyor.