İlk kez tespit edildi! Göl suyunda koronavirüs çıktı

Bilim insanları yeni tip corona virüsün 'tespit edilebilir bir seviyesini' ilk kez plaj suyu örneklerinde buldu. ABD’yer alan Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, 4 Temmuz'dan bu yana dünyanın en büyük tatlı su gölü olan Superior Gölü kıyısındaki sekiz kumsaldan her hafta sonu su örneği toplayıp analiz ediyor.