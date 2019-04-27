İlk kez sergilenecek olan özel hareket aracı
Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda zırhlı personel taşıyıcı Ural platformunun, en yeni türevi olan Ural Özel Harekat Aracı ilk kez sergilenecek.
Anadolu Ajansı
Otokar, 30 Nisan-3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF'19) zırhlı personel taşıyıcı Ural platformunun, en yeni türevi olan Ural Özel Harekat Aracı (Ural SOV) ilk kez sergileyecek.
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Özel kuvvetler için tasarlanan araç, üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra, yarım gövde zırhı, taban ve ateş duvarının zırhlı olması sayesinde, mürettebatına üst düzey balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı koruması sağlıyor.
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Çoklu silahla donatılabilen araç, tavanında 12,7 mm, ön ve arka tarafa 7,62 mm silah takılabilme özelliği ile derin keşif ve taktik akın görevleri için ideal bir çözüm sunuyor.
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