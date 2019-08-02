İlk kez Samsun'da üretimi başladıAronia'nın faydaları saymakla bitmiyor
SAMSUN İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan proje ile süper meyve olarak bilinen aronia (chokeberry) bahçesi kuruldu.
Cildin gençlik ışıltısını korurlar. Araştırmalar OPC'lerin kolajen, elastin ve hiyalüronik aside zarar veren bazı enzimlere etkili bir şekilde engel olduklarını göstermiştir. Aronya, OPC Değeri en yüksek meyvelerdendir.
Dikimi tamamlanan 10 dekar aronia bahçesini inceleyerek proje ile ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Bayram Ay, “Aronia meyvesi bahçesinin bölgemize adaptasyonu, gelişimi, verim ve kalitesinin izlenerek diğer üreticilere ve bölgelere model karlı bir meyve çeşidinin ilimize kazandırılması hedefleniyor” dedi.
Çok yeni hayatımıza giren kansere deva olarak bilinen aronia meyvesinin aslında bilmediğimiz faydaları da var. Yakın geçmişte aronia meyvesinin yaşlanmayı geciktirme ve kilo kontrolü sağlama gibi özellikleri saptandı.
Besin içeriği ve faydaları saymakla bitmeyen, birçok hastalığa şifa olan aronia meyvesi Kuzey Amerika, Rusya ve Avrupa'dan sonra Türkiye'de de üretilen bir meyve haline geldi.