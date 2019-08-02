İlk kez Samsun'da üretimi başladıAronia'nın faydaları saymakla bitmiyor

Dikimi tamamlanan 10 dekar aronia bahçesini inceleyerek proje ile ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Bayram Ay, “Aronia meyvesi bahçesinin bölgemize adaptasyonu, gelişimi, verim ve kalitesinin izlenerek diğer üreticilere ve bölgelere model karlı bir meyve çeşidinin ilimize kazandırılması hedefleniyor” dedi.