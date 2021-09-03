İlk kez paylaşıldı! İstanbul'un aşı raporu: En fazla Kadıköy, en az Sultanbeyli
İSTANBUL'un 39 ilçesindeki aşılama oranları ilk kez paylaşıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hedef nüfusta çift doz aşılanmanın yüzde 60'lara ulaştığını söyledi. Memişoğlu, "Şu anda yoğun bakım hastalarımıza baktığımızda aşılıların yaş ortalaması 78. Bunların çoğu 3. dozunu tamamlamayan yandaş hastalığı olan grup. Ama hiç aşısız grupta yaş ortalaması 55'e düşüyor. Yani aşılı değilseniz yandaş hastalığınız olmasa da yoğun bakımlık olma ihtimaliniz yüksek" dedi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da ilk doz aşılanma oranları yüzde 70'in üzerinde. Çift doz aşılanmada ise yüzde 60'lara yaklaşıldı. İstanbul'da çift doz aşısını tamamlayan grup yüzde 91 ile 65 yaş üstü kesim.
15-39 yaş grubunun ise henüz yüzde 61'i ilk doz aşısına gitmiş durumda. 39 ilçe içerisindeki aşılanma oranlarının da ilk kez paylaşıldığı verilere göre yüzde 85 ile ilk sırayı Kadıköy ilçesi alıyor. İstanbul'da aşılanmanın en düşük olduğu ilçe ise yüzde 61 ile Sultanbeyli.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ilk kez Demirören Haber Ajansı ile paylaştığı verilere göre, hiç aşı olmayanların hastaneye yatış oranı yüzde 56,8 iken, yoğun bakıma düşme riski ise yüzde 58.4'e çıkıyor. Aşılananlarda bu risk yüzde 1'in bile altında kalıyor.
İstanbul'daki son durumu değerlendiren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Şu anda bizim gözlemlerimiz ve bilim dünyasının da ispatladığı şey şu: Aşı olduğunuz zaman ölüm riskiniz 10'da 9 azalıyor. Yoğun bakıma düşme oranları da azalıyor. Eğer başka bir hastalığınız yok ise, yoğun bakımdaki yaş ortalaması da çok düşmüyor. Şu an İstanbul'da yoğun bakımda yatan hastalarımızın, aşı olanların ki bunlar esasına bir süre önce aşılanmış ama 3. dozlarını ihmal etmiş ya da tek doz aşılı yani eksik aşılı hastalarımız, yaş ortalaması 78. Ancak hiç aşılanmamış olduğunda yoğun bakım hastalarında yaş 55'e düşüyor.