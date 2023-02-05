İlk kez görenler hep aynı soruyu soruyor, işte yolların genç kadın kaptanı Serenay
TÜRKİYE'nin sayılı kadın şoförlerinden biri de Serenay Göç. 10 yıl otobüste hosteslik yapan genç kadın, ardından şoför koltuğuna geçti. Büyük araçlara sevgisi nedeniyle bu işe başlayan Göç, her gün binlerce kilometre yol kat ediyor. Göç'ü ilk kez şoför koltuğunda gören yolcular hep aynı soruyu soruyor.
27 yaşındaki Serenay Göç, şehirlerarası otobüslerde şoförlük yapıyor. Bartın'dan Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyan Göç'ü yolcu otobüsünün şoför koltuğunda görenler büyük ilgi gösteriyor.
Yolcular şaşırıyor: Hayatlarında ilk kez bir kadın otobüs şoförü ile yolculuk yapan yolcuların şaşkınlığı ise otobüs perondan ayrıldıktan sonra yerini huzur ve keyif dolu bir yolculuğa bırakıyor.
10 yıl hosteslik yaptı: Serenay Göç, çocukluk hayali olan şehirlerarası otobüs kaptanlığı öncesinde yaklaşık 10 yıl kadar şehirlerarası otobüslerde hosteslik yaptı.
1 yıl oldu: Daha sonra E Sınıfı ehliyet almak için müracaatta bulunan Göç, yazılı ve uygulamalı sınavları başarıyla tamamladı. Göç, bir yıldır şehirlerarası yolcu otobüslerinin kaptan koltuğunda oturuyor.