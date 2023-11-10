İlk kez göreceksiniz! Kurtuluşa giden yolu Atatürk'ün el yazısı hatıra ve notları aydınlatıyor

Ünal, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla Atatürk'ün el yazısı notlarına ilişkin çalışma yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Biliyorsunuz ki birçok devlet adamı tarihi kayda, tarihi olayları not etmeye son derece önem verir ki bunların başında da Mustafa Kemal Atatürk gelir. Çünkü Atatürk birçok olayı yaşamıştır. Askeri, siyasi hatıratı vardır. Ve bütün bunları kaleme alırken son derece titiz davranmıştır."