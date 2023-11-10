İlk kez göreceksiniz! Kurtuluşa giden yolu Atatürk'ün el yazısı hatıra ve notları aydınlatıyor
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla başlayan ve mebusların Ankara'ya davet edilmesiyle devam eden el yazısıyla kaleme aldığı hatıra ve notları, Kurtuluş Savaşının hazırlık sürecine ilişkin önemli detayları gün yüzüne çıkarıyor. İşte ilk defa göreceğiniz Atatürk'ün el yazması notları...
Büyük Önder Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışını anlatmasıyla başlayan, Kurtuluş Savaşının hazırlık sürecine ilişkin el yazısı not ve hatıraları Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında muhafaza ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, "Bu notlar arasında kongreler, Milli Mücadele, organizasyonlar, çeşitli Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin oluşumu buna ait birçok kaydı görürsünüz" dedi. İşte Atatürk'ün el yazısı hotlarından kurtuluşa giden yol.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Cumhuriyetin 100. yılında 10 Kasım dolayısıyla, "Milli Savunma Bakanlığı Askeri Tarih Arşivi" fonunda yer alan Mustafa Kemal Paşa'nın Osmanlı Türkçesi ile yazılmış el yazısı not ve hatıralarını Anadolu Ajansı ile paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, Başkanlık olarak Cumhuriyet'in 100. yılına özel birçok çalışmaya imza attıklarını belirterek, bu kapsamda yurt içi ve dışında tanıtıcı, Cumhuriyet'in ilke ve aşamalarını, gelişimini, kalkınma hamlelerini gösteren birçok sergi aracılığıyla halkla buluşmaya çalıştıklarını söyledi.
Ünal, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla Atatürk'ün el yazısı notlarına ilişkin çalışma yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Biliyorsunuz ki birçok devlet adamı tarihi kayda, tarihi olayları not etmeye son derece önem verir ki bunların başında da Mustafa Kemal Atatürk gelir. Çünkü Atatürk birçok olayı yaşamıştır. Askeri, siyasi hatıratı vardır. Ve bütün bunları kaleme alırken son derece titiz davranmıştır."
Tarihi olayların ancak tarihi belgelerle, kayıtlarla ortaya çıkarılabileceğine işaret eden Ünal, bunun farkında olan Atatürk'ün bir devlet adamı ve asker olarak geleceğe nasıl not düşebileceğini en iyi bilen devlet adamlarından birisi olduğunu vurguladı.