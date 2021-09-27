İlk kez girildi! Taliban'ın ortaya çıktığı köyden ilk kareleri Türkiye yayınladı! O planlar burada yapılmış

Birader'in evinde şu an, Molla Ömer'in imamlık yaptığı caminin imamı ve ailesi yaşıyor.

Köylülerin aktardığına göre, Molla Ömer, çok samimi olduğu Birader'e, henüz Taliban kurulmadan önce, kardeş anlamına gelen "Birader" lakabını verdi.

Molla Birader, aynı zamanda Molla Ömer'in damadı olarak biliniyor.

Taliban mensupları, Molla Ömer'in hatırasına saygı olarak halen evin arazisi ve çevresinde nöbet tutuyor.

Çatışma ve bombardıman dönemlerini hatırlayan köylüler, burada çok sayıda Taliban mensubunun ve sivilin öldüğünü söylüyor.