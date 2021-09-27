İlk kez girildi! Taliban'ın ortaya çıktığı köyden ilk kareleri Türkiye yayınladı! O planlar burada yapılmış
Taliban'ın 1994'te Molla Ömer'in öncülüğünde kurulduğu köyü dünya medyasında ilk kez Anadolu Ajansı görüntüledi. Taliban'ın ilk planlamalarının ve saldırılarının hazırlandığı o bölgeden ilk kareler...
Afganistan'da yaklaşık son 30 yıldır ülke tarihine damgasını vuran Taliban, yeniden hükümete gelirken, AA ekibi, kurucu lider Molla Ömer'in evinin bulunduğu yere ve o günleri yaşayan isimlere ulaştı. Taliban'ın ortaya çıktığı Sangisar köyünde, bazılarından geriye kalıntılar da kalmış olsa Taliban için 4 önemli yapı mevcut. Bunlar, Taliban'ın kurucusu Molla Ömer'in evi ve imamlık yaptığı cami , Taliban'ın ilk kurulduğu medrese ve önde gelen liderlerden Molla Abdulgani Birader'in doğup büyüdüğü evden oluşuyor. Birader'in evinde şu an, Molla Ömer'in imamlık yaptığı caminin imamı ve ailesi yaşıyor.
AA ekibinin konuştuğu köylüler, 11 Eylül saldırılarının ardından Usame Bin Ladin'i teslim etmeyen Molla Ömer'in evinin, ABD uçakları tarafından 3 ayrı hava saldırısında yerle bir edildiğini anlattı.
Arazisindeki enkazı kaldırılan evden geriye kalan tek şey ise bahçenin dış duvar kalıntıları oldu.
İlk saldırı planları medresede yapıldı
ABD saldırılarından enkazı kalan ve bazı duvarları halen ayakta olan medrese, Taliban'ın ilk örgütlenmesinin yapıldığı yer olma özelliğini taşıyor.
Molla Ömer'in, az sayıda arkadaşı ile ilk toplantıları burada yaptığı biliniyor.
Köylülerin ibadetine halen açık olan caminin avlusunda grubun çatışmalarda ölen ilk Taliban mensuplarının mezarları var.
Cami bitişiğinde ise mevcut Taliban hükümetinin "Başbakan Yardımcısı Vekili" Molla Abdulgani Birader'in doğup büyüdüğü ev yer alıyor.
Birader'in evinde şu an, Molla Ömer'in imamlık yaptığı caminin imamı ve ailesi yaşıyor.
Köylülerin aktardığına göre, Molla Ömer, çok samimi olduğu Birader'e, henüz Taliban kurulmadan önce, kardeş anlamına gelen "Birader" lakabını verdi.
Molla Birader, aynı zamanda Molla Ömer'in damadı olarak biliniyor.
Taliban mensupları, Molla Ömer'in hatırasına saygı olarak halen evin arazisi ve çevresinde nöbet tutuyor.
Çatışma ve bombardıman dönemlerini hatırlayan köylüler, burada çok sayıda Taliban mensubunun ve sivilin öldüğünü söylüyor.