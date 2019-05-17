İlk kez geldiler... Barajda muhteşem görüntü

İlk kez geldiler... Barajda muhteşem görüntü

Bahar aylarının giderek hissedildiği şu günlerde insanların olduğu kadar doğadaki canlıların da ayrı bir telaşı var. Baharın gelmesiyle birlikte güneyden kuzeye doğru göç eden göçmen kuşlar önemli doğa alanlarında harika manzaralara sebep oluyor.

İlk kez geldiler... Barajda muhteşem görüntü - Sayfa 1

Daha önce ördek, leylek ve martı görülen İnegöl Boğazköy Barajı'nda yüzlerce pelikan ilk kez görüldü. Pelikan kuşları herkesin ilgisi çekmeye başladı. 

15
İlk kez geldiler... Barajda muhteşem görüntü - Sayfa 2

Hamzabey Mahallesi'nin yanında bulunan baraj sularında keyifli dakikalar yaşayan pelikanların zaman zaman İnegöl semalarında uçması renkli görüntüler ortaya çıkarttı. 

25
İlk kez geldiler... Barajda muhteşem görüntü - Sayfa 3

İnegöl'de barajda bu yıl ilk kez görülen pelikanlar, leyleklerle birlikte baraj sularında yüzüyor. Bazen sürü halinde olan pelikanlar bazen de ikişerli olarak görülüyor. 

35
İlk kez geldiler... Barajda muhteşem görüntü - Sayfa 4
45