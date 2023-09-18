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İlk kez ev alacaklar dikkat! Faiz oranı ve vade detayları netleşti!

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İlk kez ev alacaklar dikkat! Faiz oranı ve vade detayları netleşti!

Meclisin açılmasıyla ilk evini alan dar gelirli vatandaşa kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli kredi desteği planının devreye girmesi bekleniyor. Uygulamada uzun vadeli bir konut kredisi uygulanması, ilk kez konut alacaklara 1.20 seviyelerinde faiz, çeşitli kampanyalar değerlendiriliyor. Öte yandan uygulamada afet bölgesi öncelikli olacak.

İlk kez ev alacaklar dikkat! Faiz oranı ve vade detayları netleşti!

Konut fiyatlarındaki önlenemez yükseliş dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasını hayalde bırakırken yapılacak düzenlemelerle hem fahiş fiyatların önüne geçilmesi hem de vatandaşın ev sahibi olması planlanıyor.

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İlk kez ev alacaklar dikkat! Faiz oranı ve vade detayları netleşti!

Sabah'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için uygun bir kredilendirme sistemi üzerinde çalışıyor.

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İlk kez ev alacaklar dikkat! Faiz oranı ve vade detayları netleşti!

Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek. Birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar devreye girecek.

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İlk kez ev alacaklar dikkat! Faiz oranı ve vade detayları netleşti!

Uzun vadeli (180 ay konuşuluyor) bir konut kredisi uygulanması, ilk kez konut alacaklara 1.20 seviyelerinde faiz, çeşitli kampanyalar değerlendiriliyor. Vergi ve kredilerle devletin destekleyici rolü güçlenecek.

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