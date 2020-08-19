İlk kez böylesi bulundu Aydın'da yazıtlı mezar arkeologları heyecanlandırdı
AYDIN'da içerisinde yazıt olan oda mezar buldu. Bölgede ilk kez yazıtlı oda mezar bulunması heyecan yaratırken mezardan yansıyanlar böyle oldu.
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, il genelinde 23 antik kent ve ören yeri bulunan Aydın'da, yeni bir keşif daha yapıldı. Karpuzlu ilçesindeki Karya dönemine ait Alinda Antik Kenti'nde gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmalarında yeni bir oda mezar keşfedildi. Kentin nekropol alanı dışında kalan bir bölgede bulunan mezar, arkeologları heyecanlandı. Oda mezar, bölgede içerisinde yazıt bulunan ilk mezar olma özelliğiyle büyük önem taşıyor.
İçeride 5 gömü var
Oda mezarların milattan önce 4'üncü yüzyıllar ile milattan sonra 2'nci yüzyıllar arasında kullanıldığı tahmin ediliyor. Tesadüfen bulunan oda mezarın içerisinde 5 gömü yeri tespit edildi. İçinde 'Thyion oğlu Karatesidemosun' ismi yazılırken, mezarın önce tek kişilik, daha sonra ise aile mezarı olarak kullanıldığı tespit edildi
2 odalı, 2 metre 80 santim yükseklikte olan mezarda 1 kandil ile Roma dönemine ait 2 sikke bulundu. Mezarın, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra bilim dünyasına kazandırılması amaçlanıyor.
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, "Alinda Antik Kenti bölgesinde keşif araştırması çalışmalarına devam ediliyor. Bölgede Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez, Yüzey Araştırma’nın başkanlığını yürütüyor. Temmuz ayında bölgede bir keşif gerçekleşti. Şu an bulunduğumuz bölge antik kentin nekropol alanı değil. Bu bölgede bir mezar beklentimiz yoktu. Ancak burada keşfettiğimiz bir mezar var. 2 odalı geniş bir alanda ve 2 metre 80 santim yüksekliğinde bir mezardır." dedi.