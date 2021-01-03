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İlk kez açıkladılar! Almeda Abazi Tolgahan Sayışman geri sayıma başladı

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman, ikinci bebeklerine koyacakları isim belli oldu.

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti 2017 yılında Los Angelas'ta nikah masasına oturdu. Güzel bir evlilikleri olan çiftin Efehan adında bir erkek bebekleri var. 

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Ünlü çift, şimdilerde ikinci bebeklerinin dünyaya gelmesi için gün sayıyor.

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Çiftin ikinci bebeklerinin cinsiyeti geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. 

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 Eşi Tolgahan Sayışman için evlerinde doğum günü yemeği organize eden Abazi, bir kutunun içine kırmızı bebek zıbını koyarak eşine kız bebeklerinin olacağının müjdesini vermişti. 

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