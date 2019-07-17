İlk kazmayı Atatürk vurmuştu yenilenen hat yeniden açılıyor
ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün temelini atarak açılışını yaptığı 88 yıllık Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında, 4 yıl önce başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Hat gelecek ayın sonunda ulaşıma açılıyor.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 21 Eylül 1924'te ilk kazmayı vurarak çalışmalarını başlattığı, 378 kilometrelik Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattı, 30 Eylül 1931'de tamamlandı. Atatürk tarafından hizmete açılan hat ile Karadeniz ve Anadolu arasında yolcu ve yük taşımacılığı başladı. Demiryolu hattı için 4 yıl önce AB hibe fonları desteği ile modernizasyon projesi hazırlandı.
Proje ile demiryolu alt yapısı platform genişliği 6.70 metre şeklinde zemin iyileştirmesi yapılarak yenilendi. Güzergahtaki 38 köprü yıkılarak yenilendi, 40 tarihi köprü restore edildi. 2 bin 476 metre uzunluğundaki 12 adet tünelde iyileştirme çalışması yapılan hattın ray, traves, balast, makas üst yapısı değiştirildi.
Gar ve istasyonların yolcu platformları engellilerin ulaşımlarını sağlayacak şekilde yenilendi. AB standartlarında sinyalizasyon ve telekomünikasyon tesisleri kuruldu. Kaplamaları yenilenen 121 adet hemzemin geçit, otomatik bariyerle sinyalizasyon sistemine entegre edildi. 259 milyon Euro'ya mal olan projenin 148.6 milyon Euro'luk kısmı ise AB hibe fonlarından karşılandı.
Test ve devreye alma işlemleri devam eden hat, ağustos ayı sonunda yeniden ulaşıma açılacak. Karadeniz'in Anadolu'ya açılan iki demiryolu hattından biri olan Samsun-Sivas Kalın hattı ile yolcunun yanı sıra bölgedeki limanlardan yük taşımacılığı yapılacak.